Yeni Zelanda polisi, 'büyük miktarda' fast food ile Auckland'a girmeye çalışan şüphelileri tutukladı

Polis, Yeni Zelanda'nın sıkı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karantinasına rağmen, Auckland sınırını geçmeye çalışan, bir araba dolusu kızarmış tavuk ve 100 bin dolardan fazla nakit bulunduran iki adamı tutukladı.

Auckland sınırı yakınlarında, polisten kaçmaya çalışan adamların arabaları arandığında polisler, çok miktarda fast food yiyeceğin yanı sıra nakit para bulduklarını aktardı.

Aucklandlılar, restoranların açılmasına veya sakinlerin paket yemek siparişi vermesine izin verilmeyen sıkı tedbirlerle karantinada bir ay geçirdiler.

Olaylar, bir suç komedisinin olay örgüsünü andırıyor olsa da, Yeni Zelanda'nın karantina yasalarının ciddi bir ihlali.