Yeni Zelanda İslam Birlikleri Federasyonu: Christchurch saldırılarından önce yardım istedik

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Yeni Zelanda'da geçen sene 2 camiye yapılan ve 51 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmada Y.Z. İslam Birlikleri Federasyonu (FIANZ), saldırıdan önce "tehlikede olduklarını bildiklerini" ancak güvenlik güçlerinin radikal İslamcıların gerçekleştirebileceği terör saldırılarına odaklanmayı tercih ettiğini belirtti.

FIANZ soruşturma için yaptığı bildirimde, "Yardım istedik. Saldırılara açık olduğumuzu biliyorduk. Kim, ne zaman, nerede ve nasıl yapıcak bilmiyorduk. Ancak yapılacağını biliyorduk" denildi.

FIANZ'ın belgelerinde Yeni Zelanda Güvenlik İstihbarat Servisi Başkanı Rebecca Kitteridge'ın terörizmi bir "Müslüman problemi" gibi gösterdiği belirtildi. Örnek olarak 2016'da Kitteridge'ın sıklıkla yurtdışındaki radikal İslamcı saldırılara değinirken aşırı sağcı terör saldırılarından hiç söz etmemesi gösterildi.

Federasyon, gerekli prosedürler doğru bir şekilde takip edilseydi 51 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın da silah alamayacağını söyledi. FIANZ, Yeni Zelanda'da silah alımı için başvuran kişinin 20 yıldan uzun süredir tanıdığı kişilerle mülakat yapılması gerektiğini hatırlatırken, Tarrant'ın durumunda polisin internetten tandığı iki kişiyi mülakata aldığı iddia edildi.

Federasyon sözcüsü Razzaq Khan, "Bu tek bir kişinin hatası değil. Bu İslamofobi kültürünün ürünüdür" dedi.