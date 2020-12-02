Yeni Zelanda "iklim acil durumu" ilan etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iklim krizinin "zamanın en büyük zorluklarından biri" olduğunu söyledi ve iklim acil durumu ilan edildiğini açıkladı. Yeni Zelanda, 2025 yılına kadar "karbon-nötr bir hükûmet" için taahhütte bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda parlamentosu gündeminde iklim krizinin "Yeni Zelanda'daya, temel endüstrilere, su erişimine, kamu sağlığına, deniz seviyesi yüksekliğine ve orman yangınlarına olacak yıkıcı etkisi" gündeme getirildi.

Yeni Zelanda, iklim krizini "ulusal acil durum" olarak tanıdı. Karar, Yeşil Parti ve Māori Partisi tarafından destek görürken Ulus Parti ve ACT Parti karşı çıktı.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, parlamentoda yaptığı açıklamalarda iklim krizine karşı acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Ardern, "Bu açıklama gelecek jenerasyonun tanınmasıdır. Umut etmek için bir şey bırakmak bize kalmış" dedi.