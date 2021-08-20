Yeni Zelanda'da Koronavirüs vakaları 31'e yükseldi; kapanma önlemi uzatıldı

Yeni Zelanda, ülkedeki yeni tip Koronavirüs vakalarının 31’e yükselmesi ve başkent Wellington’da da vaka çıkmasının ardından kapanma önlemini uzattı.

Yeni Zelanda’da uzun zaman sonra ilk Koronavirüs vakası geçen hafta Auckland’de tespit edilmiş, tüm ülke 4’üncü seviye kapanma önlemine alınmıştı.

İlk vakadan sonra ülke genelinde çeşitli yerlerde yeni vakalar tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 31’e yükselmesi ve başkent Wellington’a da sıçramasıyla kapanma önlemi, gelecek haftaya kadar uzatıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, kapanma önlemiyle ilgili “Biliyorum ki hepimiz 2020’yi hafızalarımızdan silmek istiyoruz. Bunu daha önce de yaşadık. Eliminasyon stratejisinin işe yaradığını biliyoruz. Vakalar artar ve düşer. Denendi ve doğrulandı. Buna uymalıyız, herkes üzerine düşen görevi yapmalı” dedi.