Yeni Zelanda'da kıdemli sağlık uzmanları, halka keyfi esrar kullanımın yasallaştırılması yönünde oy kullanmaları için çağrıda bulundu

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Yeni Zelanda'da genel seçimlere bir hafta kala ülkenin önde gelen kamu sağlığı uzmanları, keyfi esrar kullanımının yasallaştırılmasına destek verdi

Genel seçimler kapsamında yapılacak referandumda halka keyfi esrar kullanımının yasallaştırılıp yasallaştırılmaması da sorulacak.

Yeni Zelanda Medikal Dergisi'nin başyazısında bağımlılık tedavisi, kamu sağlığı, sağlık geliştirilmesi ve epidemiyoloji dalında kıdemli uzmanlar halka referandumda esrar kullanımının yasallaştırılması yönünde oy kullanma çağrısında bulundu.

Başyazıda, "Böyle fırsatın jenerasyonda bir geleceği" değerlendirmesinde bulundu.

Otego Ünivesitesi'nden Prof. Michael Baker, "Marihuana yasalarına yeni bir yaklaşım gerekiyor. Kamu sağlığına öncelik vermeliyiz. Mevcut sistemimiz eski ve çalışmıyor. Esrarı bir sağlık sorunuymuş gibi ele alırsak yarattığı negatif etkilerle daha etkili bir biçimde ilgilenebiliriz" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, geçen hafta katıldığı bir canlı yayın tartışmasında uzun süre önce keyif amaçlı esrar tükettiğini dile getirdi.

Anketler, 18-44 yaş arasındakilerin yüzde 60'ından fazlasının marihuananın serbest bırakılmasını desteklediğini gösteriyor.

Referandumun sonucunun bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Halk ne yönde oy verirse versin, son kararı parlamento verecek.