Yeni Zelanda'da Katolik Kilisesi, taciz ve istismar vakaları için özür diledi: "Sistem ve kültür değişmeli"

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Yeni Zelanda'da Katolik Kilisesi, geçmiş yıllarda Kilise içinde taciz ve istismara maruz kalan insanlardan özür diledi. Kilise adına açıklama yapan Kardinal John Dew, istismar ve tacize yol açan Kilise sistemi ve kültürünün değişmesi gerektiğini söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, Yeni Zelanda'da Wellington ve Yeni Zelanda'nın Roma Katolik Başpiskoposu, Kardinal John Dew, ülkedeki piskoposlar ve cemaat liderleri adına özür diledi.

Kardinal Dew, taciz ve istismara uğrayan kişilere seslenerek "Bugün bu anın önemini vurgulayarak, Yeni Zelanda Katolik Kilisesi'nin cemaat liderleri ve piskoposları adına sizden özür diliyorum" dedi. Taciz ve istismarda bulunan din yetkilileri adına özrünü yineleyen Dew, "Size zarar veren davranışlar için hiçbir açıklama ve bahane sunmuyoruz" dedi.

Kardinal, "Kilise'nin sistemi ve kültürünün istismara yol açtığını anlıyoruz. Bu sistemler ve kültürler değişmeli" dedi.

Yeni Zelanda'da dini kuruluşlarda istismar ve taciz vakalarını ineleyen Abuse in Care soruşturması sürüyor. Başbakan Jacinda Ardern, 2018'de Kraliyet Komisyonu oluşturarak ülkenin tarihindeki "karanlık sayfayla" yüzleşmek gerektiğini söylemişti.