Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'in İşçi Partisi, mevcut sonuçlara göre tarihi seçim zaferi yolunda

T24 Dış Haberler

Yeni Zelanda'da yapılan genel seçimlerde açıklanan ilk sonuçlara mevcut Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi ülke tarihinin en farklı seçim zaferlerinden birini elde etme yolunda.

Mevcut sonuçlara göre İşçi Partisi, parlamentodaki 120 sandalyenin 66'sını kazanacak. Bu, Yeni Zelanda'nın 1996'da nispi temsil sistemine geçmesinden bu yana elde edilen en büyük çoğunluk olur.

İşçi Partisi, parlamentodaki sandalyelerden yarısını kazanırsa Ardern, yeni sistemin ilk tek parti hükûmetini kurabilir.

Resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40'ı sayıldığında İşçi Partisi'nin yüzde 50.1, muhalefetteki Ulusal Parti'nin ise 26.2 oyu bulunuyordu.

Ardern'in mevcut koalisyon ortakları milliyetçi Önce Yeni Zelanda Partisi yüzde 2.4'de, Yeşil Parti ise yüzde 8'de kaldı. İşçi Partisi tek başına iktidar olacak çoğunluğu kuramazsa Ardern'in Önce Yeni Zelanda Partisi'ni koalisyondan atıp yoluna Yeşil Parti ile devam etmesi bekleniyor.