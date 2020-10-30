Yeni Zelanda'da halk, ötanazinin yasallaştırılmasına karar verdi

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Yeni Zelanda'da yapılan halk oylamasıyla ölümcül hastalığı olan kişiler için ötanaziyi yasallaştırma kararı alındı.

Ötanaziyi yasallaştırmak için referanduma gidilmesine 17 Ekim'de genel seçim pusulalarında sorulan ek soruyla karar verilmişti.

Seçim komisyonunun açıkladığı ilk sonuçlara göre seçmenin yüzde 65.2'si ötanazinin yasallaştırılması yönünde oy verirken yüzde 33.8 de hayır oyu kullandı.

Ötenazı kararının bağlayıcılığı bulunuyor. 6 Kasım 2021'den itibaren ölümcül hastalığı olan kişilerin ötanazi talep etme hakkı olacak.

Öte yandan, ülkede keyfi esrar kullanımının yasallaştırılması için de referandum yapıldı. İlk sonuçlara göre Yeni Zelandalıların sadece yüzde 46.1'i esrarın yasallaştırılmasını istedi.

Şu ana kadar yaklaşık 500 bin 'özel oy' sayılmadı. Esrarın yasallaşmasını isteyen vatandaşlar bu oyların dengeleri bozacağını umut etse de bu ihtimal düşük görülüyor. Resmi sonuçlar 6 Kasım'da açıklanacak.

Başbakan Jacinda Ardern, iki referandumda da evet oyu kullandığını belirtti.