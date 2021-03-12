Yeni Zelanda'da bulunan yeni bir böcek türüne Başbakan Jacinda Ardern'ın adı verildi

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Yeni Zelanda'da keşfedilen yeni wētā türü bir böceğe Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ın ismi verildi.

Yeni Zelanda'ya endemik olan wētāların yeni türüne İşçi Partisi'nin kırmızısını andıran rengi sebebiyle Hemiandrus jacinda olarak isimlendirildi.

Böceği isimlendiren Massey Üniversitesi'nden Prof. Steven Trewick, Hemiandrus jacinda'nın özelliklerinin kendisine Ardern'ı hatırlattığını söyledi. Trewick Hemiandrus jacinda'nın çok dikkat çekici ve güzel bir tür olduğunu söyledi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Ardern'ın durumdan haberdar olduğu ve "kendini onore olmuş hissettiği" belirtildi. Başbakanlık sözcüsü, Ardern'ın adının daha önce bir liken ve böcek türüne, ayrıca Suudi Arabistan'da bir karınca türüne verildiğini söyledi.