Yeni Zelanda'da boş karantina odası olmadığı için Afganistan'da mahsur kalan hamile gazetecinin dönüşü için harekete geçildi

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Yeni Zelanda’nın Covid kısıtlamaları nedeniyle ülkesine dönemediğini ve Afganistan’da mahsur kaldığını söyleyen hamile gazetecinin ülkesine dönmesi için harekete geçildi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Covid önlemleri çerçevesinde yurt dışından ülkeye giren Yeni Zelanda vatandaşlarının 10 gün kalması gereken karantina otellerinde yer bulamadığı için başvurusunun kabul edilmediğini söyleyen ve haber için gittiği Afganistan’da hamile bir şekilde kalmak zorunda olduğunu anlatan gazeteci Charlotte Bellis için karantina otelinde bir oda ayrıldı.

Çok sayıda Yeni Zelanda vatandaşı, ülkedeki karantina otellerinde yer olmadığı için bulundukları ülkelerden ülkelerine dönemiyor.

Afganistan’a haber için giden ve daha sonra foto muhabiri partneriyle bebek beklediklerini öğrenen Charlotte Bellis, Yeni Zelanda’ya dönemediğini, Afganistan’da Taliban yetklililerinden yardım isteyerek burada kalmak zorunda kaldığını belirten bir yazıyla gündem olmuştu.

Kendisine Yeni Zelanda'da bir karantina odası verileceğini öğrenen Bellis, “Mart başında memleketime, Yeni Zelanda’ya döneceğim ve bebeğimi doğuracağım.” dedi.

Yeni Zelanda’nın karantina politikalarından sorumlu Chris Bunny, Afganistan’da durumun tehlikeli olduğunu belirterek Bellis’e oda sağlandığını söyledi.