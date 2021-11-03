Yeni Zelanda'da birbiriyle kavgalı çeteler, halka Covid aşısı yaptırma çağrısında bulunmak için bir araya geldi

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Yeni Zelanda'nın en bilinen 4 sokak çetesini temsil eden 7 çete lideri, aralarındaki sorunları bir kenara bırakarak aynı videoda halka Koronavirüs'e karşı aşılanma çağrısı yaptı.

Fikir, Maori Geliştirme Bakanı Willie Jackson'ın aklına gelmiş, Bakan çete liderleriyle konuşmuştu. Videoyu Jackson'ın oğlu Hikurangi düzenledi.

Black Power çetesine 19 yaşında katıldığını söyleyen Denis O’Reilly, "Hayatımda bana birkaç kez vurdular. Buna vurdurduğum Covid-19 aşıları da dahil. Siz de aynısını yapmalısınız" dedi.

4 dakikalık videoda Mongrel Çetesi'nden Harry Tam da, "Bu çetelerle ilgili değil, bu aile ile ilgili" derken, "Bu hükümetin bize ne dediğiyle ilgili de değil; bu uzmanların hükümete ne dediğiyle ilgili" diye devam etti. Aynı çeteden Dennis Makalio, aşı yaptırmanın üzerine düşünülmesine bile gerek olmayan bir karar olması gerektiğini savundu.

Yeni Zelanda'da hükümet, "bazı gruplara ulaşabilecekleri" gerekçesiyle sayılı çete liderine "acil durum çalışanı" statüsü vermişti.

Ülkede şu ana kadar 3 bin 634 vaka görüldü.