Yeni Zelanda'da bilim insanları yavru hayalet köpek balığı buldu

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Yeni Zelanda'da bilim insanları nadir görülen hayalet köpek balığı yavrusu buldu.

Pek bilinmeyen, okyanusun derinlerinde yaşayan hayalet köpek balıklarının yetişkin halleri nadir görülürken, yavrularına daha da nadir rastlanıyordu.

Yumurtadan yeni çıkan hayalet köpek balığı, Güney Adası açıklarında 1.2 kilometre derinlikte bulundu. Bilim insanları, yakalanan balığın; bu türün yavruluk evrelerini daha iyi anlamakta önemli rol oynayacağını belirtti.

Araştırma ekibinde bulunan Dr Brit Finucci, balığı bir su altı popülasyonu araştırması yaparken "tesadüfen" bulduklarını belirtti.

BBC'ye konuşan Finucci, "Derin suda yaşayan türleri bulmak zordur; özellikle de hayalet köpek balıklarını. Gizemlidirler. Onları pek görmeyiz" dedi.