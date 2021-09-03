Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırı; Başbakan Ardern, saldırganın "IŞİD destekçisi" olduğunu söyledi

T24 Dış Haberler

Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda üçü ağır, altı kişi yaralanırken Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırganın “şiddetli bir aşırıcı” olduğunu ve terör saldırısı olduğunu söyledi.

The Sydney Morning Herald’ın aktardığına göre, Auckland’de bir markette gerçekleşen bıçaklı saldırıda üçü ağır olmak üzere altı kişi yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganın polis tarafından öldürülmeden önce çok sayıda insanı bıçakladığını söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terör saldırısı olarak nitelediği olayda saldırganın 2016’dan beri ulusal güvenlik gerekçesiyle kayıt altında olan bir Sri Lankalı olduğunu söyledi.

Ardern “Açık bir şekilde IŞİD ideolojisi destekçisiydi” dedi.

Saldırıyla ilgili konuşan Ardern “Nefret dolu ve yanlıştı. Bir inanç tarafıdan değil kişi tarafından gerçekleştirildi” dedi.

Yeni Zelanda Polis Komiseri Andrew Coster, takip altındaki kişinin saldırıyı gerçekleştirmeden önce müdahale edilip edilemeyeceğine ilişkin soru işaretleri oluştuğunu doğruladı. Coster, polis memurlarının takibi sürdürmek için gerekli mesafede kaldığını, tehlike anında ellerinden gelen en hızlı şekilde adım attıklarını söyledi.