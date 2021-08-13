Yeni Zelanda'da başlayan Yüzüklerin Efendisi dizisi çekimleri Britanya'da devam edecek

Amazon, 1 milyar dolardan fazla bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisini, filmin çekildiği Yeni Zelanda yerine Britanya’da çekme kararı aldı.

Dört yıl önce JRR Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi serisinin televizyon hakları için 250 milyon dolar ödeyen Amazon, diziyi ilk olarak Yeni Zelanda’da çekmeye başlamıştı.

Amazon, ilk sezon tamamlandıktan sonra çekimlere Britanya’da devam edilmesi kararını aldı. Amazon’dan yapılan açıklamada Yeni Zelanda’a bu zamana kadarki misafirperverlikleri için teşekkür edildi.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Frodo karakterini canlandıran Elijah Wood, Twitter hesabından Britanya kararına ilişkin haberi bir emojiyle paylaştı.