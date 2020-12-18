Yeni Zelanda'da başbakan ve milletvekilleri, salgın nedeniyle üç yıl daha maaş zammı almayacak

Yeni Zelanda'da başbakan ve diğer siyasilerin önümüzdeki üç sene daha Koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarına zam almayacakları belirtildi.

Birgün'ün NZ Herald'dan Claire Trevett kaynaklı haberine göre, milletvekillerinin maaş zamlarını yayınlayan Yeni Zelanda Ücretler Kurulu, salgının getirdiği ekonomik koşullar nedeniyle siyasilere 3 yıl boyunca herhangi bir zam yapmama kararı aldı.

Ülkede milletvekili maaşları 2017'nin ortasından beri hiç değişmedi. Başbakan yıllık 471 bin 49 dolar maaş alırken, muhalefet lideri yıllık 296 bin 7 dolar; bakanlar 217 bin 676 dolar ve milletvekilleri ise 164 bin dolar maaş alıyor.