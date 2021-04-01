Yeni Zelanda'da Ardern hükûmeti akıl sağlığı krizini çözemedi

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Genç intiharlarının çok yüksek olduğu Yeni Zelanda'da süregelen bir sorun olan akıl sağlığı krizinin Başbakan Jacinda Ardern döneminde daha da kötüye gittiği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek genç intiharlarının görüldüğü Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern hükûmeti göreve geldiğinde akıl sağlığı kriziyle mücadele sözü vermesine rağmen süreç beklenen gibi ilerlemedi.

Yeni Zelanda'da da ilk kez "esenlik bütçesi" sunmak gibi pek çok adım atlımasına rağmen ülkede intihar oranları 2019'da tarihin en yüksek seviyesini gördü. Akıl Sağlığı ve Bağımlılık Ofisi'nin 2018 ve 2019 verilerine göre, sosyal servis hizmetleri yeni hükûmetin akıl sağlığı mücadelesinin başarısız olduğunu söyledi.

Rapor, akıl sağlığı sorunu olan hastaları tek başına odalara kapattıkları sistemin 2017'den 2019'a kadar arttığını gösterdi. Hastaların kapalı alanda tek başına geçirdiği sürenin de arttığı tespit edildi.

Yeni Zelanda'da kullanılan kapatma sistemi, son çare olarak belirtilse de Birleşmiş Milletler'in daha önce tepkisini çekmiş, beş yıl önce hükûmet 2020'de uygulamayı sonlandırma sözü vermişti. Ancak Yeni Zelanda'daki hemşireler bu sistemi kaldırmanın, hastalarla ilgilenmek için daha çok kaynağa ihtiyaç yaratacağını söyledi.