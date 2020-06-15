Yeni Zelanda'da aileleri uyarmak için kamu spotunda porno yıldızlarını oynattılar!

T24 Dış Haberler

Yeni Zelanda hükûmeti, ülkedeki gençlere porno filmler ile gerçek hayattaki ilişkiler arasındaki farklar hakkında farkındalık sağlamayı hedefleyen bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotunda çıplak porno oyuncularına yer verildi.

Yeni Zelanda televizyon kanallarında yayımlanmaya başlayan kamu spotunda Sue ve Derek isimli iki porno oyuncusu kapıyı açan anne Sandra'ya (Komedyen Justine Smith), "Oğlunuz dizüstü bilgisayarından, iPad'inden, PlayStation'ından, kendi telefonundan, sizin telefonununuzdan, akıllı televizyondan bizi izliyor" diyor.

Kamu spotunun devamında Sue, ilişkide rızadan bahsederek, "Biz genelde yetişkinler için performans sergileriz, ancak oğlunuz bir çocuk. İlişkilerin gerçekte nasıl işlediğini bilmeyebilir" dedikten sonra Derek, "Evet videolarda rızadan bahsetmeden direkt işe koyuluyoruz. Ben gerçek hayatta asla böyle davranmam" ifadelerini kullanıyor.

Kamu spotunun devamında Sandra'nın oğlunun elinde bir laptop ve kaseyle kapıya geldiği görülüyor. Porno yıldızlarını gördükten sonra elindeki kaseyi düşüren oğluna Sandra, "Sanırım bu konu üstüne konuşmamızın zamanı geldi" diyor.

Yeni Zelanda hükûmeti 'Keeping It Real Online' isimli kampanyayı internette çocuklar için tehlike oluşturabilecek içerikler hakkında farkındalık yaratmak için başlattı.