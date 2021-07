Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldüğü cami saldırıları filme konu olacak; Başbakan Jacinda Ardern'e odaklanacak film, "duyarsız" bulundu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısına verdiği "birleştirici" yanıtını hikâyeleştiren bir Hollywood filmi yapılmasına ilişkin planlar tepki çekti. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve ülkedeki Müslüman topluluğu öne çıkarmayan film planı "duyarsız" bulundu.

The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre, Avustralyalı aktör Rose Byrne'ın Başbakan Jacinda Ardern'i canlandırması planlanan "They Are Us" isimli film, Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarını ve ardından Ardern'in verdiği birleştirici tepkiyi konu alacak.

Pek çok Yeni Zelandalı, hayatını kaybeden Müslümanlar yerine Ardern'in saldırı sonrası liderlik hikâyesini öne çıkaran bir film yapılmasına tepki gösterdi ve "duyarsızca" buldu.

Ardern, tepkilerin ardından söz konusu filmle kendisinin ve hükûmetin bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Christchurch kentinde iki camide toplam 51 kişinin ölümüne neden olan Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ardern, saldırıların ardından verdiği mesajlarla uluslararası toplumdan takdir görmüştü.