Yeni Zelanda'da 100 gündür yerel bulaş sonucu yayılan Koronavirüs vakası görülmedi

Yeni Zelanda’da son vakanın belirlendiği 1 Mayıs'tan bu yana, ülkede yapılan testlerde 100 gündür yerel bulaş sonucu çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası kaydedilmediği bildirildi.

The Guardian'ın aktardığına göre, 100 gündür toplum içinde bulaş kaynaklı Covid-19 vakasının görülmediği 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda, dünyanın en güvenli yerlerinden biri oldu.

Başbakan Jacinda Ardern, ülkesinde toplumsal yayılma olmadan 100 günü geride bırakmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, elde ettikleri başarının ikinci Covid-19 dalgası tehdidini azaltmadığını söyledi.



Covid-19'a karşı elde edilen başarıda Yeni Zelanda'nın konumunda başka hiçbir ülke olmamasına rağmen, insanların virüse karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Ardern, ‘‘Bir kilometre taşı olması açısından, evet 100 gün önemli bir zaman dilimi ancak bu durum günlük olan hiçbir riski asla azaltmaz. Salgının arttığı bu dünyada var olmaya devam ettiğimiz sürece elbette risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şu anda Yeni Zelanda'da 23 aktif vaka bulunuyor.