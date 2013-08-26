T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı'nın kızı soyundu

Yeni Zelanda Başbakanı John Key'in 20 aşındaki kızı Stephanie Key soyundu

26 Ağustos 2013 14:12

Yeni Zelanda Başbakanı John Key'in kızı soyundu. Key'in soyunmasıyla ilgili Başbakanlık ofisinden “Dönem sonu ödeviydi. Ve biz de kızımızın yaptığı işten gurur duyuyoruz” şeklinde açıklama yapıldı.
 
Yeni Zelanda Başbakanı John Key'in 20 aşındaki kızı Stephanie Key soyundu. Bir sanat sergisi için objektif karşısına geçen Key'in sıradışı fotoğrafları Yeni Zelanda'da büyük olay yarattı.

Daily Mail'in haberine göre, Stephanie'nin fotoğrafralarını çeken Chris Sisarich genç kızın çok büyük bir yetenek olduğunu söyledi. Key'in babasının kariyeri düşünüldüğünde verdiği pozların cesurca olduğunu kabul eden Sisarich, "Bence Yeni Zelandalılar biraz daha anlayışlı ve önyargısız olabilirler. Stephanie'nin bir sanatçı olarak değeri, babasının başbakan olması gerçeğinden besleniyor" dedi.

Fotoğrafların siyasi kariyeri açısından Başbakan Key’i rahatsız edebileceği düşünülürken, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada “Dönem sonu ödeviydi. Ve biz de kızımızın yaptığı işten gurur duyuyoruz” ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER

stephanie keyyeni zelandabaşbakanmcdonalds

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24