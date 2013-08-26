Yeni Zelanda Başbakanı'nın kızı soyundu

Yeni Zelanda Başbakanı John Key'in kızı soyundu. Key'in soyunmasıyla ilgili Başbakanlık ofisinden “Dönem sonu ödeviydi. Ve biz de kızımızın yaptığı işten gurur duyuyoruz” şeklinde açıklama yapıldı.



Yeni Zelanda Başbakanı John Key'in 20 aşındaki kızı Stephanie Key soyundu. Bir sanat sergisi için objektif karşısına geçen Key'in sıradışı fotoğrafları Yeni Zelanda'da büyük olay yarattı.

Daily Mail'in haberine göre, Stephanie'nin fotoğrafralarını çeken Chris Sisarich genç kızın çok büyük bir yetenek olduğunu söyledi. Key'in babasının kariyeri düşünüldüğünde verdiği pozların cesurca olduğunu kabul eden Sisarich, "Bence Yeni Zelandalılar biraz daha anlayışlı ve önyargısız olabilirler. Stephanie'nin bir sanatçı olarak değeri, babasının başbakan olması gerçeğinden besleniyor" dedi.

Fotoğrafların siyasi kariyeri açısından Başbakan Key’i rahatsız edebileceği düşünülürken, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada “Dönem sonu ödeviydi. Ve biz de kızımızın yaptığı işten gurur duyuyoruz” ifadeleri yer aldı.