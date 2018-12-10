Yeni Zelanda Başbakanı 'hepimizin utancı' diyerek öldürülen turist genç için özür diledi

Sırt çantasıyla dünyayı gezen 22 yaşındaki İngiliz turist Grace Millane'nin Yeni Zelanda'da öldürülmesi üzerine, ülkenin başbakanı Jacinda Ardern, duygusal bir konuşma yaptı. Ardern, tüm vatandaşları adına özür diledi.

Bir yıllık dünya seyahatine çıkıp Peru'dan Yeni Zelanda'ya 30 Kasım'da ulaşan ve 1 Aralık'tan beri haber alınamayan Grace Millane'nin cansız bedenine dün ulaşıldı.

Son olarak Auckland'da bir otele bir erkekle girerken görülmüş olan Grace Millane ile yaş günü olan 2 Aralık'ta temas kuramayan ailesi telaşlandı. İngiltere'de gayrimenkul işleri yöneten babası geçen hafta Yeni Zelanda'ya gitti.

Grace'in Tinder üzerinden tanışıp birlikte otele gittiği 26 yaşındaki Yeni Zelandalı erkek zanlı, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Ardındnan Başbakan Jacinda Ardern basın toplantısı düzenledi.

Grace Millane'nin ailesinin ve sevenlerinin çektiği acıyı tahayyül bile edemediğini belirten Ardern, "Konuştuğum kişiler de bunun misafirperverliğimizle övündüğümüz bizim ülkemizde olmasından ötürü yaralanmışlık ve utanç hissi çok baskındı. Yeni Zelanda adına Grace'in ailesinden özür diliyorum" dedi.

İşaret dili çevirmeni eşliğinde sesi titreyerek konuşan İşçi Partili genç kadın başbakan, "Kızınız burada güvende olmalıydı ama olamadı ve bunun için üzgünüm" diye ekledi.

Ülke adına özür dilemenin illa başbakanın görevi olmadığını, ama Yeni Zelandalıların böyle bir mesajın iletilmesini istediğini fark ettiğini söyleyen Ardern şöyle konuştu:

"Ben de bunu iletebilecek pozisyondayım. Biz burasının insanların hoşlukla karşılandığı ve güvende oldukları bir yer olmasıyla gurur duyardık. Ama bu sefer öyle olmadı. Yeni Zelandalıların bunu kişisel aldıklarını hissettim."

Kendisinin de bu trajediyi kişisel olarak hissettiğini kaydeden solcu lider "Bence böyle hissetmekte yalnız değilim, tüm Yeni Zelandalıların o aile için kalpleri parçalandı" dedi.

Yeni Zelanda cinayet oranının en düşük olduğu ülkeler arasında.