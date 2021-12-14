Yeni Zelanda Başbakanı, hafifleyen Covid kısıtlamalarını anlattı: Tinder ilişkileri yeniden başlayabilir; 25 kişiye kadar diyebiliriz

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede Koronavirüs kısıtlamalarının aşamalı esnetilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ardern, “Tinder ilişkilerinin yeniden başladığını söyleyebilirim. ‘Kırmızı’ bir alanda 25 kişiye kadar denilebilir” dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, katıldığı programda, ülkenin Covid-19 kısıtlamalarını belirleyen trafik ışığı sistemi hakkında konuştu.

Kısıtlamalardaki son esnemeden bahseden Ardern, dijital flört uygulamasına atıfta bulunarak “Tinder ilişkilerinin yeniden başladığını söyleyebilirim” dedi.

Sunucu Jeremy Wells, “Harika haber, arkadaşım için” diyerek espri yaptı.

Ardern, “Trafik ışığı sistemine katı bir şekilde bağlı değil ancak, 'kırmızı' bir alanda 25 kişiye kadar denilebilir” dedi.

Yeni Zelanda medyası, Ardern’in açıklamalarını “grup sekse yeşil ışık” olarak yorumladı.