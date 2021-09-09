Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, hastaneye ziyarete gidenlerin Covid hastalarıyla seks yapmamalarını tavsiye etti

T24 Dış Haberler

Koronavirüs pandemisi sırasında gösterdiği başarılı liderlikle sıkça övgü toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i Acukland'da bir hastanede hasta ile ziyaretçinin seks yapmasıyla ilgili soru hazırlıksız yakaladı.

Ardern ve Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, çarşamba günü günlük Covid-19 basın toplantısını yaparken bir gazeteci, hastanede hasta ile ziyaretçinin seks yapmasıyla ilgili haberi gündeme getirerek, "Bu, mevcut şartları düşündüğümüzde yüksek riskli bir aktivite mi diye sordu.

Soru sırasında ve sonrasında Ardern'in değişen yüz ifadeleri sosyal medyada espri konusu oldu.

Dr. Bloomfield, "Bence bu potansiyel olarak yüksek riskli bir aktivite. Ancak temasın detaylarını bilmiyorum" dedi.

Ardern de doktordan sonra, "Covid durumu ne olursa olsun bence bu tür şeyler ziyaretçi saatlerinin parçası olan bir aktivite olmamalı. Ben böyle sanıyordum" ifadelerini kullandı.