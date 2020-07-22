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Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ekibinden biriyle uzun süre ilişkisi olan bakanı görevden aldı

22 Temmuz 2020 12:06

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Göç Bakanı Iain Lees-Gallowa'yı bir çalışanıyla uzun süredir ilişkisi olması nedeniyle görevden aldı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Göç Bakanı'nın ekibinden biriyle ilişki yaşamasının gücün kötüye kullanılması olarak görülebileceğini, ilişkinin 12 ay sürüp birkaç ay önce bittiğini söyledi. Görevden alınan Gallowa, durumunun "Savunulmaz" olduğunu kabul etti. 

Ardern'e ilişki hakkında bilgiyi Ulusal Parti lideri Judith Collins verdi. Ardern, Collins bilgilendirmeden önce ilişkiyi bilmediğini Galloway'in ona daha önce haber vermesini umduğunu söyledi. 

Ekibinden biriyle 12 ay boyunca ilişki yaşadığı öğrenilen Galloway'in evli olduğu biliniyor. 

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