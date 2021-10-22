Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, basın toplantısı sırasında depreme yakalandı

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Covid önlemleri sonrası atılacak adımları değerlendirdiği konuşması sırasında bir deprem meydana geldi.

Ardern'in olay sırasındaki sakinliği sosyal medyada gündem oldu.

Basın toplantısı sırasında bir gazetecinin soru sorduğu sırada sarsıntı başladı. Ardern deprem meydana gelirken podyuma tutunduktan sonra, "Kusura bakmayın, hafif dikkat dağıtıcı bir şey yaşandı. Soruyu tekrarlayabilir misiniz?" dedi.

Geonet'e göre 5.9 büyüklüğündeki deprem merkezi Kuzey Adası'nın 210 kilometre derininde meydana geldi. 25 binden fazla insan sarsıntıyı hissettiklerini belirtti.