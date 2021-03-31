Yeni Zelanda asgari maaşı artırdı, en yüksek gelir grubundan alından vergiyi yükseltti

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Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern yönetimi saatlik asgari ücreti 20 dolara ve ülkenin en üst gelir katmanında bulunan vatandaşlara uygulanacak en yüksek vergi oranını %39'a çıkardı.

Aynı zamanda işsizlik ve hastalık maaşını da ufak bir miktar artıracak olan değişiklikler perşembe günü yürürlüğe girecek. Asgari maaşa yapılan saatlik 1.14 dolarlık artış yaklaşık 175 bin çalışanı etkileyecek.

Yeni en yüksek vergi oranı ise ülkede yıllık geliri 180 bin doların üzerinde olan herkese uygulanacak. Bu Yeni Zelanda nüfusunun yaklaşık %2'sine tekabül ediyor. Hükûmet yeni vergi oranlarından bu sene yaklaşık 550 milyon dolar elde edeceğini öngörüyor.

OECD verilerine göre Yeni Zelanda 2019 yılında en yüksek asgari maaşa sahip 5 ülkeden biriydi. Koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan kapanma kararına rağmen çalışmaya devam etmek durumda kalan havalimanı işçileri ve gümrük çalışanları gibi birçok kişi asgari maaş alıyordu.