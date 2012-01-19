-Yeni Zelanda açıklarında deprem İNVERCARGİLL (A.A) - 19.01.2012 - Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın en güneydeki kenti İnvercargill'in 203 kilometre batısı olduğunu belirterek, depremin derinliğinin 18 kilometre olduğunu söyledi. Depremden sonra Pasifik Tsunami Alarm Merkezi, tsunami uyarısında bulunmadı. Depremin herhangi bir kayıp ya da hasara yol açtığına dair bilgi olmadığı kaydedildi. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen yıl meydana gelen şiddetli depremde 182 kişi ölmüştü.