-YENİ ZELANDA: 79 - LİTVANYA: 92 İZMİR (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nun ilk maçında Litvanya, Yeni Zelanda'yı 92-79 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 4. dakikasını 9-8 önde geçen Litvanya, periyodun son 4 dakikasına 17-15 önde girdi. Bitime 2 dakika kala Gecevicius'la aradaki farkı 5 sayıya (23-18) kadar çıkaran Litvanya, ilk periyodu 25-24 önde tamamladı. İkinci periyoda etkili savunma yaparak başlayan Litvanya, rakibinin hücumda etkili olmasını önledi. 17. dakikada Kalnietis'in faul atışlarından bulduğu sayılarla aradaki farkı 17 sayıya (43-26) kadar çıkaran Litvanya, Jankunas'ın son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle devreyi 50-34 üstün tamamladı. İkinci devreye biraz daha etkili başlayan Yeni Zelanda, aradaki farkı azaltmaya çalışsa da Litvanya rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Yeni Zelanda'da Penney'in sayılarına rağmen periyodun son 3 dakikasına 64-55 önde giren Litvanya, üçüncü periyodu 74-61 önde bitirdi. Son periyodun başında her iki takım da karşılıklı basketler buldu. Müsabakanın son 5 dakikasına Kleiza'nın üst üste bulduğu basketlerle 80-67 önde giren Litvanya karşısında Vukona Penney ile sayılar üreten Yeni Zelanda bitime iki dakika kala farkı 7 sayıya indirdi: 75-82. Ancak son dakikaya 86-77 önde giren Litvanya, müsabakadan 92-79 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Yeni Zelanda'da 37 sayı atan Kirk Penney oldu. Salon: Halkapınar Hakemler: Antony Jordan xxx (ABD), Srdan Dozai xxx (Hırvatistan), Milijove Jovcic xxx (Sırbistan) Yeni Zelanda: Tait xx 2, Penney xxx 37, Vukona xx 19, Abercrombie xx 7, Bradshaw xx 3, Fitchett x, Jones xx 6, Cameron x, Anthony x, Pledger xx 5, Kench x Litvanya: Seibutis xx, Kalnietis xx 6, Maciulis xxx 14, Kleiza xxx 27, Javtokas xx 2, Pocius xx 2, Gecevicius xx 8, Delninkaitis xx 8, Jasaitis xx 4, Klimavicius xx 6, Jankunas xx 15 1. periyot: 24-25 Devre: 50-34 (Litvanya lehine) 3. periyot: 61-74 5 faulle çıkanlar: 38.53 Thomas Abercrombie, 39.03 Craig Bradshaw (Yeni Zelanda)