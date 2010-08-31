-YENİ ZELANDA: 108 - LÜBNAN: 76 İZMİR (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nda Yeni Zelanda, Lübnan'ı 108-76 yendi. Karşılaşmaya Abercrombie ve Vukona'nın sayılarıyla başlayan ve aradaki farkı açan Yeni Zelanda, bu ikiliye Bradshaw'ın da eklenmesiyle 7. dakika içinde 15 sayılık farka ulaştı: 24-9. Penney'in basketiyle son 2 dakikaya 29-11 önde giren Yeni Zelanda, periyodu da 32-16 önde tamamladı. 2. periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Yeni Zelanda devreyi de 51-32 üstün bitirdi. 3. periyoda Fahed'in 3 sayılık basketleriyle başlayan rakibi karşısında Yeni Zelanda, 25. dakikada Tait'in pota aldığından bulduğu basketle 25 sayılık farka ulaştı: 65-40. Periyodun bitimine 3 dakika kala aradaki farkı 28 sayıya (74-46) çıkaran Yeni Zelanda, 3. periyodu 81-56 önde tamamladı. Son periyotta da rahat oyununu sürdüren Yeni Zelanda müsabakayı 108-76 kazandı. Bu sonuçla Yeni Zelanda gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Salon: Halkapınar Hakemler: Borys Ryzhyk xx (Ukrayna), Jakub Zamojski xx (Polonya), Juan Jose Fernandez xx (Arjantin) Yeni Zelanda: Tait xxx 12, Penney xxx 26, Vukona xxx 11, Abercrombie xxx 23, Bradshaw xxx 10, Fitchett xx, Jones xxx 13, Cameron xx 3, Frank xx 8, Pledger xx, Anthony xx 2, Kench x Lübnan: Vroman xx 10, Fahed xx 12, Rustom xx 8, Freije xx 4, El Khatib xx 18, Abd El Nour xx 12, Mahmoud x 4, Kanaan x 3, Fakhreddine x 2, Stephan x, Reda x 3 1. periyot: 32-16 Devre: 51-32 3. periyot: 81-56 Beş faulle çıkanlar: 36.38 Vukona (Yeni Zelanda), 35.49 Vroman (Lübnan)