Yeni yılın yeni zamları

T24 - Yeni yılla birlikte, trafik cezaları, pasaport ve silah ruhsat harçları ile kabahatler kanunu çerçevesinde uygulanan idari para cezaları arttı. Pasaportların 1 yıllık harcı 102 TL, silah taşıma ruhsatı harcı da 2 bin 339 TL oldu. Alkollü araç kullananlar 590, kırmızı ışık ihlali yapanlar ile hız limitini aşanlar 140 TL ceza ödeyecek.



Bugünden itibaren 6 aylık pasaport harcı 70 TL, 1 yıllık 102 TL, 2 yıllık 166 TL, 3 yıllık 236 TL ve 3 yıldan fazla süreli pasaportların harcı da 333 TL oldu. Giriş vizeleri de tek giriş 233, müteaddit giriş 781 TL, transit vizesi ise tek transit 233, çift transit 468 TL olarak belirlendi.

Zamla birlikte A sınıfı sürücü belgesi harcı için 83, B sınıfı sürücü belgesi harcı için 252 ve E sınıfı sürücü belgesi harcı için ise 421 TL ödenecek. Uluslararası sürücü belgesi için 168 lira harç verilecek. Silah taşıma müsaade vesikası her yıl için 467, silah bulundurma vesikası da 149 TL olarak belirlendi.



Kapalı alanda sigara içmenin cezası

Yeni yılla birlikte Kabahatler Kanunu çerçevesinde kolluk gücünün uyguladığı idari para cezaları da arttı. Bu kapsamda dilencilere 75 TL, kumar oynayanlara ise 154 TL ceza verilecek.

Kaldırımı işgal eden veya mal satışı yapan kişilere 75 lira, kaldırımlara izin olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişilere ise 154 ila 778 TL arası ceza kesilecek. Zamla birlikte kamu binaları ve toplu taşıma araçları ile özel kişilere ait herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında sigara içmenin cezası 75 TL olacak. Ayrıca kimlik bildirmeyen ve alenen silah taşıyanlar da 75 lira ceza uygulanacak. İzinsiz afiş asan kişiler de 154 ile 4 bin 689 TL arasında ceza ödeyecek.

Evsel atıklarla çevreyi kirletenlere 26 lira, inşaat atıklarıyla çevreyi kirletenlere de 154 ila 4 bin 689 lira ceza verilecek.

Gürültüye neden olanlara uygulanan ceza, konutlar için 568 TL'ye, ulaşım araçları için bin 708 TL'ye, iş yeri ve atölyeler için 5 bin 696 TL'ye, fabrika, şantiye ve eğlence mekanları için 17 bin 94 TL'ye çıkarıldı.



Trafik cezaları ne olacak?

Yeni yılda trafik kurallarını ihlal eden sürücüler de zamlı ceza ödeyecek. Buna göre, kırmızı ışık ihlali yapanlara 140 TL ceza uygulanacak. Alkollü araç kullananlar ise ilk kez yakalanmaları durumunda 590 TL, 2. defada 739 TL, 3 ve üçten sonra ise bin 185 lira para cezası ödeyecekler. Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullananlara da bin 185 lira ceza verilecek.

Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşanlar (yüzde 30 dahil) 140 TL, yüzde 30'dan fazla aşanlar da 290 lira ceza ödeyecek.

Gerekli yerlerde hızını azaltmayan, öndeki aracı güvenli bir mesafeden takip etmeyen, sağa, sola dönüş kurallarına uymayan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler 66 TL para cezasıyla karşılaşacak.

Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücüler de 66 lira ceza ödeyecek.

Kamyon, otobüs ve çekicilerde takograf, taksilerde ise taksimetre kullanmayanların cezası da 290 TL oldu.

Geçme kurallarına riayet etmeyen ya da geçmenin yasak olduğu yerlerde sollama yapanlara 140 TL ceza verilecek. Yasak yere park etme, kurallara uygun park eden araçların çıkmasına engel olacak yerlere park etme, bir araç tarafından geçilirken, geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması, önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 66 TL ceza kesilecek.

Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park edenler 132 lira ceza ödeyecek. Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulunduran ve bu cihazları vatandaşların huzurunu bozacak şekilde kullananlara 66 lira ceza verilecek.

Park yerlerindeki araçlardan yetkisi olmadığı halde park ücreti alanlara da 66 lira ceza yazılacak. Yeni yılda zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmama, araçların muayene süresini geçirme ve araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemenin cezası 66 TL oldu.

Taşıma sınırı üzerinde yolcu alanlara 53, izin verilen azami yüklü ağırlığı aşanlara ise 538 TL ile 3 bin 231 TL arasında ceza verilecek.

Sürücülerin, cezayı peşin ödemesi durumunda ceza oranında yüzde 25'lik indirim uygulanacak.



Yaya cezaları

Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürüyen, her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlemeyen, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymayan, karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmeyen, yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yayalara ise 66 TL ceza kesilecek.