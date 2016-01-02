T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni yılın ilk gününde dört asker hayatını kaybetti

Polis Kenan Ardıç, doğum gününde hayatını kaybetti

02 Ocak 2016 13:09

Türkiye’nin Doğu’sunda operasyonlar sürerken, yeni yılın ilk gününde dört asker hayatını kaybetti. Sur’da bombalı tuzakta polis Kenan Ardıç doğum gününde, Orhan Dilekci de hastanede hayatını kaybetti. Cizre’de önceki gece Erol Aktürk, dün öğle saatlerinde Abdulkadir Öner hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu mahallelerde operasyonlar sürerken dün sabah saat 11.10’da tuzaklanan bomba infilak edildi. Patlamada 2 polis ve 1 asker yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polislerden Kenan Ardıç (28) ve Orhan Dilekci (47) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şırnak Cizre’de önceki gece saat 23.50’de güvenlik güçlerine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda özel harekât polisi Erol Aktürk (43) hayatını kaybetti, 5 polis de yaralandı.

Cizre’de dün öğle saatlerinde de güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırıda Tank Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Abdulkadir Öner (28) hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı. 

ETİKETLER

askerşehitKenan ArdıçOrhan DilekciErol AktürkAbdulkadir Öner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24