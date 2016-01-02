Türkiye’nin Doğu’sunda operasyonlar sürerken, yeni yılın ilk gününde dört asker hayatını kaybetti. Sur’da bombalı tuzakta polis Kenan Ardıç doğum gününde, Orhan Dilekci de hastanede hayatını kaybetti. Cizre’de önceki gece Erol Aktürk, dün öğle saatlerinde Abdulkadir Öner hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu mahallelerde operasyonlar sürerken dün sabah saat 11.10’da tuzaklanan bomba infilak edildi. Patlamada 2 polis ve 1 asker yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polislerden Kenan Ardıç (28) ve Orhan Dilekci (47) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şırnak Cizre’de önceki gece saat 23.50’de güvenlik güçlerine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda özel harekât polisi Erol Aktürk (43) hayatını kaybetti, 5 polis de yaralandı.

Cizre’de dün öğle saatlerinde de güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırıda Tank Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Abdulkadir Öner (28) hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.