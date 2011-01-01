-YENİ YILIN İLK CİNAYETİ ESKİŞEHİR'DE ESKİŞEHİR (A.A) - 01.01.2011 - Eskişehir'de çıkan bıçaklı bir kavgada ağır yaralanan ağabey öldü, kardeşi ise ağır yaralandı. Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde yeni yıl eğlencesinden dönen Cemil Çalıkuşu (22) ve kardeşi Cem Çalıkuşu (20) ile kimliği tespit edilen bir şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey Cemil ile kardeşi Cem Çalıkuşu aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Cemil Çalıkuşu, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Ağır yaralanan kardeşi Cem Çalıkuşu ise Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, şüpheli kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.