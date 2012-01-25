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Yeni yılın en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 355 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin üzerinden yaklaşık 1.3 milyon lira çıktı.

25 Ocak 2012 02:00

T24 - İstanbul’da düzenlenen operasyonda 355 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin üzerinden yaklaşık 1.3 milyon lira çıktı.
 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yılın en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı.


Beylikdüzü ilçesinde İran’dan gelen bir otomobile operasyon düzenleyen ekipler, aracın gizli bölümlerinde 355 kilo eroin ele geçirdi.


Aralarında uyuşturucu şebekesinin lideri Orhan Turgut’un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.


Zanlıların üzerinden 500 bin Euro, 30 bin dolar ve 50 bin Türk lirası çıktı. Uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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