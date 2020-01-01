Yeni yılda yürürlüğe giren yeni vergiler

Türkiye, 2019'u geride bıraktı. 2020 ile birlikte vergi tahsilat uygulamalarında değişikliğe gidilecek; vergi, harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlı olacak. 2020'nin ilk 6 ayında ise sigara ve alkole zam yapılmayacak. 22.58'lik zam pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları kapsıyor.

Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret de 2020'de 22,58 oranında artacak.

Yapılan değişikliklere göre vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek, diğer bankalar tarafından nakit, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

Kağıt ortamında verilen fatura, arşiv fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu ve defter gibi çok sayıda evrakta e-belge kullanılması zorunlu olacak.

Muhtasar ve aylık prim hizmet beyannameleri yılbaşından itibaren birleştirilecek.

Konaklama vergisi Nisan'da yürürlüğe girecek

Otel, misafirhane, pansiyon, tatil köyleri, kamping alanları Nisan 2020'den itibaren konaklama vergisine tabi olacak.

Değerli konut vergisinin yeniden düzenlenmesi beklenirken dijital mecralardaki her türlü reklam hizmetlerinden vergi alınacak.

İstisna tutarı 500 bin lirayla sınırlandırıldı

Ressam, heykeltıraş ve yazar gibi eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak.

Sporculara yüzde 20 gelir vergisi kesintisi

Hakemlere ödenen ücretler ile sporcu ücretlerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılacak.