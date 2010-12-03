-YENİ YILDA VERGİ GÜNDEMDE DEĞİL ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı için hiçbir şekilde vergi artışının, yeni vergilerin gündemde olmadığını, ancak bu kapıyı bir tek sektör için açık bıraktığını belirterek, ''Sigara üreticileri fiyatlarını aşağı çekmek istediklerini arada sırada ifade ediyorlar. Onlar böyle bir şey yaparlarsa mutlaka cevabını bulurlar'' uyarısında bulundu. Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'nun Meclis'ten geçmesi konusunda muhalefetle anlaşılmasının ardından bu sürece ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şimşek, ''Bunun özlem duydukları Türkiye, özlem duydukları birlikte çalışma'' olduğunu söyledi. Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu taslaklarının siyasetle ilgili olmadığının, tamamen teknik konular olduğunun altını çizen Şimşek, Türk Ticaret Kanunu'nun 1957'de yazıldığını, şartların çok değiştiğini ifade etti. Şimşek, bu uzlaşmayı çok önemsediğini, sonunun getirileceğine inandığını dile getirdi. -''KAPI TAMAMEN KAPALI DEĞİL''- Alkollü içkilere sağlık vergisinin konuşulduğu belirtilerek, ''yeni vergi sürprizi var mı?'' sorusu üzerine Şimşek, bütçeyi sunarken, ''şu anda, 1-2 hafta içinde alacağımız iki üç tedbir hariç, ne vergi indirimi ne vergi artışı olacak'' dediğini söyledi. ''2011 yılı için hiçbir şekilde vergi artışı, yeni vergiler gündemde değil'' diyen Şimşek, bir tek sektör için bu kapıyı açık bıraktığını söyledi. Şimşek, ''Sigara üreticileri fiyatlarını aşağı çekmek istediklerini arada sırada ifade ediyorlar. Onlar böyle bir şey yaparlarsa mutlaka cevabını bulurlar. Bir tek onunla ilgili bir düzenleme... Şu anda gündemde değil, yeni bir vergi veya vergi artışı gündemde değil'' diye konuştu. Sigara üreticilerinden maktu ve nispi vergi olmak üzere iki türlü vergi aldıklarını, sigara üreticilerinin fiyatlarını aşağı çekmek istediklerini anlatan Şimşek, şöyle devam etti: ''Fiyatlar aşağı çekilince bizim nispi, oransal olarak aldığımız vergilerde azalma söz konusu olur. İkincisi daha ucuza sigara satacakları için daha çok vatandaşımız zehirlenmiş olur. Biz o konuda çok hassasız. Uyarıyorum buradan, hiçbir şekilde ne vergi artırımı ne de vergi indirimi gündemimizde. Ama sektörel bazda bizim yaptığımız düzenlemelere aykırı ve mevcut durumu bozan birtakım uygulamalara gidenler olursa tabii ki yeniden değerlendiririz. O anlamda kapı tamamen kapalı değil.'' -HİBRİD OTOMOBİLLER- Elektrikli otomobillerin vergilendirilmesine ilişkin soru üzerine Şimşek, vergi ile ilgili düzenlemelerin adresinin Maliye Bakanlığı olduğunu, Maliye Bakanlığı olarak çevre etkilerini dikkate alan, genel olarak bir vergi düzenlemesine ilişkin çalışmayı 1 yıl önce başlattıklarını henüz çalışmaya son şeklini vermediklerini anlattı. Şimşek, ''Dolayısıyla bu konuda yapılan bütün tartışmalar hangi kaynaktan gelirse gelsin farazidir'' dedi. Şimşek, hibrid veya tam elektrikli arabalar için şu anda bir düzenleme olmadığını, fuarlarda getirilen bazı arabaların satışına ilişkin bir durum ortaya çıkması üzerine kendilerine fikir sorulduğunu, ''en ucuz, en düşük vergi düzeyinde vergilendirilecek'' dediklerini söyledi. Bunun ''düzenlemeleri yaptık, buna karar verdik'' anlamına gelmediğini belirten Şimşek, bu düzenlemelerin bütçe döneminden hemen sonra, muhtemelen hızlandırılacağını, 2011 yılı içerisinde çalışmaların tamamlanıp, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na oradan Bakanlar Kurulu'na geleceğini ifade etti. Bunun seçimlerden önce, 2011 yılının ilk yarısından yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Şimşek, ''Öyle ümit ediyorum. Bu konunun açıklığa kavuşturulması lazım'' yanıtını verdi. Şimşek, henüz ortada, tam elektrikli en azından Türkiye'de üretilen, satılan bir vasıta söz konusu olmadığını da ifade etti.