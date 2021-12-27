"Yeni yılda trafik sigortasında fiyat artacak"

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, yeni yılda trafik sigortasında fiyatın artacağını söyledi.

Doğan, trafik sigortasında maliyeti belirleten faktörleri anlatırken, şu ifadeleri kullandı:

Birincisi, hasar onarımında kullanılan yedek parça ve yedek parçaların neredeyse tamamına yakını ithal ediliyor. Kurdaki artıştan dolayı yedek parçada fiyatlar sene başından düne kadar yüzde 50 arttı; son günlerde dövizin geri gelmesinden dolayı artış yüzde 30’lara çekildi. Gerçi şirketler parça maliyetindeki artışı eşdeğer parça kullanımı ile bir ölçüde tolere edebiliyorlardı ama yeni düzenleme ile 2022’de artık tüm onarımlarda orijinal yedek parça kullanımı zorunlu hale geldiği için şirketlerin bu konuda pek alanları kalmadı. Maliyeti belirleyen ikinci faktör ise asgari ücret. Asgari ücret hem onarımdaki işçilik maliyetini etkiliyor hem de trafik sigortasından ödenen vefat ve sakatlık tazminatlarının tamamı asgari ücrete göre belirleniyor ve asgari ücretteki artışlar birebir trafik sigortasının maliyetine yansıyor. 2022 yılında asgari ücret yüzde 50 artırıldığı için gelecek yıl trafik sigortasının asgari ücretten kaynaklı maliyeti de yüzde 50 artacak.

"Trafik sigortasında şimdiden maliyetler yüzde 47 artmış durumda"

Sadece bu faktörleri üst üste koyduğumuzda, üzerine bir de yıllık yüzde 21’lik enflasyonu eklediğimizde; sigortacılara göre, trafik sigortasında şimdiden maliyetler yüzde 47 artmış durumda. 2022’de ise maliyet artışının en iyi ihtimalle yüzde 70’leri bulacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sigortacılar, 2022’de, kamunun belirlediği yüzde 15’lik fiyat artışının fazlasıyla yetersiz olacağını, belki de sene başında bir kereye mahsus yukarı yönlü bir revizyon yapılmasını istiyorlar. Peki yapılmazsa ne olur? Bir kere, öncelikle yeni seneden itibaren tüm şirketlerin, trafik sigortasını tavandan yani SEDDK’nın belirlediği ne yüksek fiyattan satacağı kesin. Artış olmazsa belki de bazı şirketler trafik sigortasını satmaktan imtina edecekler. Kanunen yapabilirler mi; yapamazlar, ama farklı uygulamalara kayabilirler. Bu da geçmişte yaşandığı gibi trafik sigortasında yeni bir kaos yaratır ki, bundan da başta tüketici zarar görür.

Kamu tarafı ile de konuştum. Öğrendiğime göre de hem sigorta şirketlerini mali açıdan zor duruma sokmayacak, hem de tüketiciyi üzmeyecek bir formül üzerinde çalışılıyor. Açıkça söyleyeyim, bugünkü ortamda böyle bir artışa gitmek ateşten gömlek giymek gibi bir şey."