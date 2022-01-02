Yeni yılda TBMM’nin gündeminde hangi yasa tasarıları var?

TBMM, yeni yıla yoğun gündemle başlıyor. Meclis gündeminde yerini alacak yasa tasarıları sağlıkçılar, öğretmenler ve avukatları yakından ilgilendiriyor. Stok yapanlarla ilgili de ağır cezalar gündemde olacak.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre, TBMM’nin ilk yasama faaliyetlerinden biri, içinde kur endeksli mevduat düzenlemesinin de bulunduğu ekonomik paket olacak. Müteahhitlerin işlerini tasfiye etmelerine izin verilmeyecek ancak devredebilmelerinin yolları açılacak. Sağlık çalışanlarına ücret düzenlemesi de başlıklardan biri. Öğretmenlik Meslek Kanunu değişikliği de önümüzdeki günlerde ele alınacak.6. Yargı Paketi’nin büyük bölümü avukatlık, hâkim ve savcılık mesleğine ayrıldı.