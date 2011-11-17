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Ekonomi

Yeni yılda ne kadar vergi ve harç ödenecek?

Yeni yılda, çeşitli vergi ve harçlar ile cezalar, yüzde 10,26 oranında artacak.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Yeni yılda vatandaşlar 6 aylık pasaport harcı için 77,7, bir yıllık pasaport harcı için 112,8, 2 yıllık için 184, 3 yıllık için 261,2, 3 yıldan fazla süreli pasaportlar için 368 lira pasaport harcı ödeyecek.

Yeni yılda, fatura ve gider pusulası vermeyenler ve almayanlar devlete, 187,4 lira ceza verecek. 

Yeni yılda ne kadar vergi ve harç ödenecek?

1-3 yaş grubu araç sahipleri, motor gücü 1.3 olan otomobiller için 480,7 lira, motor tipi 1.3-1.6 otomobiller için 768,5 lira motorlu taşıt vergisi (MTV) ödeyecek.

Motor gücü 2000 santimetreküpden fazla olan otomobiller için ise 3 milyar 194,2 lira MTV ödenecek.


Kırmızı da geçenlere 154 lira ceza

Yeni yılda trafik cezaları da yüzde 10,26 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçenler 154,4, alkollü araç kullananlar-ilk yakalanmada 650,5, ikinci yakalanmada 814,8 lira ceza ödeyecek. Hız sınırlarını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 154,4, yüzde 30'dan fazla aşanlar ise 319,8 lira ceza verecek.

Ehliyet almak isteyenler, B sınıfı sürücü belgesi için 278,2, uluslararası sürücü belgesi almak isteyenler 185,5 lirayı gözden çıkaracak.


Emlak vergisi

Bu arada, emlak vergisine tabi değerler, 2012 yılında, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Böylece, ev sahipleri emlak vergisini yüzde 5,1 zamlı ödeyecek.

Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar artacak.





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