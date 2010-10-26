-YENİ YILDA KAMUYA 4.898 YENİ TAŞIT ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Kamu kuruluşları, yeni yılda 12'si güvenlik önlemli makam aracı olmak üzere 4 bin 898 adet yeni taşıt satın alacak. Önümüzdeki yıl alınacak taşıtların 4 bin 243'ü genel bütçeli kuruluşlar, 649'u özel bütçeli idareler, 6'sı da üst kurullarca kullanılacak. Bu yıl 4 bin 518 yeni taşıt edinen kamu kuruluşları, 2011 yılında, 2010'a göre 380 adet daha fazla taşıt alımında bulunacak. 2011 yılında en fazla taşıt alımını da 1.132 araçla Sağlık Bakanlığı gerçekleştirecek. Bu araçların 600'ü ambulans olacak. Sağlık Bakanlığını 50'si binek otomobil olmak üzere 777 taşıtla Emniyet Genel Müdürlüğü izleyecek. Jandarma Genel Komutanlığı 614, Milli Savunma Bakanlığı 488, Milli Eğitim Bakanlığı 303, Adalet Bakanlığı 179, İçişleri Bakanlığı 121, Gelir İdaresi Başkanlığı 100, Dışışleri Bakanlığı 93, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 86, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da 80 taşıtla, 2011 yılında en fazla araç edinecek genel bütçeli kuruluşlar arasında yer alacak. Milli Savunma Bakanlığınca satın alınacak taşıtların büyük bölümü Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarının hizmetine sunulacak. Yeni yılda Cumhurbaşkanlığı 15, TBMM 15, Başbakanlık ise 2 yeni taşıt edinecek. Başbakanlığın satın alacağı 2 yeni taşıt da kamyon olacak. Özel bütçeli kuruluşlarca satın alınacak 649 aracın da 261'i üniversitelerce edinilecek. Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 110'u binek otomobil, 50'si otobüs olmak üzere 197 yeni taşıt alımında bulunurken, Orman Genel Müdürlüğü de 113 yeni araçla araç edinimi bakımından ikinci sırada yer alacak. Ancak bu araçların tümü orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak. -ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLİ MAKAM ARAÇLARI- Yeni yılda satın alınacak taşıtlar içinde özel güvenlik önlemli makam araçları da bulunacak. Bu çerçevede edinilecek 12 özel güvenlik önlemli makam aracının 2'si Cumhurbaşkanlığına, 3'ü Milli Savunma Bakanlığına, 7'si de Dışışleri Bakanlğına tahsis edilecek. Milli Savunma Bakanlığına alınacak özel güvenlik önlemli makam araçlarının 2'si Genelkurmay Başkanlığına, 1'i de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verilecek. Dışışlerinin özel güvenlikli makam araçları ise dış temsilciliklere gönderilecek. Kurumların satın alacakları taşıtların vergi öncesi azami satın alma bedellerini gösteren cetvele göre de, devletin en tepesinde yer alan kamu kurumlarının makam otomobilleri için en fazla 106 bin lira, diğer bakanlıklardaki makamlar ile Dışışleri Bakanlığının protokol hizmetlerinde kullanacağı taşıtlar için 96 bin lira, diğer binek otomobiller için de 34 bin 500 lira ödeme yapılabilecek. Tıbbi donanımlı ambulanslar için de kamu kuruluşları azami 89 bin lira harcayabilecek. Bu arada Cumhurbaşkanlığı tarafından edinilecek güvenlik önlemli taşıtların fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince belirlenecek.