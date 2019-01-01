Yeni yılda en önemli ekonomik sorun ne?

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, yeni yılda en önemli ekonomik sorunun şirketlerin mali durumu olduğunu söyledi. Şirketlerin aşırı borçlu olduğunu ve bu borcun da daha çok döviz üzerinden alındığına dikkat çeken Yıldırım, “Kurun her önemli oynaklığı şirketlerin finansal durumunu ve bilançosunu sarsıyor, döviz açık pozisyonu olanları batırıyor veya zararını büyütüyor” dedi.

Şirketlerin dövizdeki açık pozisyonunun 200 milyar doların üzerinde olduğunu kaydeden Yıldırım, “Kurda kalıcı her yüzde 10’luk artışın karşılığı 20 milyar dolarlık ilave yük” ifadesini kullandı. Bunun değiştirilmesi ve düzeltilmesi gereken bir tablo olduğunu kaydeden Yıldırım, neler yapılması gerektiği konusunda şunları söyledi:

“Şirketler öz sermayelerini mutlaka güçlendirmeli. Borçlanmaları hız kesmeli. İşlerini ve yatırımlarını yaparken daha fazla öz kaynak kullanmalı.Ekonominin orta ölçekli dalgalanmalarında hemen kırılmamalılar. Dövizdeki açık pozisyonları da mutlaka küçülmeli ve izlenmeli.

Bunun olabilmesinin yolu şirketler kesiminde konsolidasyona gitmek. Sermayesi yetmeyenlerin birleşmelere yönelmesi, şirket sayılarının azalması, operasyonel giderlerin düşürülmesi ve karlarının artması gerekir ki, şirketler kesimi güçlenebilsin. Bu da fiili veya yasal bir şekilde şirketlerin değişime zorlanması ve konsolidasyona tabi tutulması ile mümkün.”

*Abdurrahman Yıldırım'ın köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.