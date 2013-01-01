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Yeni yılda alkol komasına girip hastanelik oldular

Maslak'ta yılbaşı eğlencesi için gittikleri bir otelde alkol komasına giren gençler hastanelik oldu

01 Ocak 2013 15:01

İstanbul'da bir otelde düzenlenen eğlencede çok sayıda genç, alkol komasına girerek hastanelik oldu.

Maslak'ta yılbaşı eğlencesi için gittikleri bir otelde alkol komasına giren gençler hastanelik oldu.

Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir otelde, yılbaşını eğlenerek geçirmek isteyen gençlerin fenalaşmaya ve kavga etmeye başlaması üzerine otele ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Otel çıkışında gençlerin kavgası devam etti.

Gençlerden yaklaşık 25'i alkol koması teşhisiyle çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaşanan olaylar sebebiyle otelde yılbaşı eğlencesi planlanandan daha erken bitti.

Otelde eğlenceye katılan vatandaşlardan bazıları, alkolün sınırsız olması nedeniyle gençlerin alkolü fazla kaçırdığını ileri sürdü.

Hastaneye kaldırılan gençlerin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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