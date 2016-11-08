Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle 2016 yazında Türkiye’ye gelmeyen Rusların, yeni yıla Antalya’da girmeye hazırlandığı belirtildi. İki ülke arasında charter uçuşların tekrar başlamasıyla ekim ve kasım ayında Türkiye’ye gelen Rus turistler, şimdi de 'yılbaşı paketlerini' tatil planlarına dahil etmeye başladılar. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, "Yeni yıla yurt dışında girmek isteyen Rusların rotası Türkiye oldu" dedi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, turizmde, uçak krizinin ardından 2016’da yüzde 80 düşüş yaşanan Rusya pazarı tekrar canlanıyor. Yeni yılı yurt dışında karşılamak isteyen binlerce Rus turist, Türkiye’deki tatil paketlerini satın almaya başladı. "Rusya’dan sürpriz kış talebi" açıklaması yapan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, "Yeni yıla yurt dışında girmek isteyen Rusların rotası Türkiye oldu" dedi.

Kommersant gazetesine açıklama yapan ATOR yetkilileri, şu bilgileri verdi:

"Rusya turizm sektörü düşük sezona girilmesine rağmen Türkiye'ye akın ediyor. Sıcak yaz aylarını geride bırakmış olmamıza rağmen ekim ayında Türkiye destinasyonu bir önceki yıla göre yüzde 113 talep artış gösterdi. Sadece iki ayda, yasakların kalkması ve charter uçuşların başlamasıyla yaklaşık 500 bin Rus vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti."

Rusya’nın önde gelen TezTour ve TUİ gibi dev tur operatörleri ise, "Türkiye’deki turizmcileri iyi bir yeni yıl bekliyor" dedi.

Normalin üzerinde

TezTour yetkililerinden Larisa Ahanova, Türkiye’ye talebin kış aylarında da normalin üzerinde olduğunu belirterek özellikle aralık sonuyla ocak ayı başlarında yeni yılı kutlamak için çok sayıda Rus turistin Türkiye’yi tercih ettiklerini dile getirdi. TUİ operatör şirketi ise Türkiye’ye talebin artması üzerine charter seferleri devam ettirme kararı aldıklarını duyurdu.