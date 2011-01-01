-YENİ YILA MADENCİLERLE GİRDİLER ZONGULDAK (A.A) - 01.01.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında işçilerle yemek yedi, 17 Mayıstaki grizunun meydana geldiği eksi 540 kodunda incelemelerde bulundu. Bakan Dinçer ve Yıldız, Zonguldak'ın Gelik beldesinde 17 Mayısta 30 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciasının meydana geldiği kömür ocağına girmek için işçi kıyafetlerini giymelerinin ardından gaz maskesi, baret ve madenci feneri gibi ekipmanları aldı, kişisel koruyucuların nasıl ve hangi durumlarda kullanıldığına yönelik kurum yetkililerince bilgilendirildi. Bakanlar, işçi asansörüyle, beraberindeki AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Fazlı Erdoğan, TTK Genel Müdürü Burhan İnan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ramis Muslu, AK Parti İl Başkanı Hamdi Uçar, kurum yetkilileri ve bazı gazetecilerle eksi 260 koduna indiler. Galerilerde yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek kömür üretiminin yapıldığı alana ilerleyen Bakan Dinçer ve Yıldız, galerideki sıhhiye istasyonuna girerek, haberleşme sistemi hakkında bilgiler verdi. Bakan Dinçer, Şili'deki madencilerin bulundukları alanın sıhhiye istasyonu gibi bir bölge olduğunu kaydetti. Daha sonra üretim bölgesine giden Bakan Dinçer ve Yıldız, havalı kazıcıyla kömür damarında kazı yaptı, çıkarttıkları kömürü beraberindekilere ve gazetecilere hatıra olması amacıyla verdi. Bakanlar, karşılaştıkları madencilerin sorunlarını dinlemesinin ardından eksi 260 kodunda kalas ve odun parçalarından hazırlanan sofraya oturdular. Madencilerle soğan, biber, domates, sarma, tavuk ve börekten oluşan yemekleri yiyen Bakan Dinçer ve Yıldız, uzun zamandır en keyif aldıkları sofrada bulunduklarını söylediler. Günlük hayatın aksine ocakta rahatlıkla soğan yiyebildiğini belirten Bakan Yıldız, yediği tavuktan çıkan kemik nedeniyle yanında oturan madenciyle ''lades'' tutuştu. Daha sonra madencinin börek ikramını bakanın elinden alması üzerine Yıldız, ''çabucak kandırdım'' diye espri yaptı. Yemekten sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından Bakan Dinçer ve Yıldız ile beraberindekiler tekrar işçi asansörün bulunduğu bölgeye geri yürüyerek, buradan patlamamanın meydana geldiği eksi 540 koduna indiler. Galeriden ''fayton'' tabir edilen işçilerin taşındığı vagonlarla yaklaşık 20 dakika, grizunun patladığı bölgeye ilerleyen Bakan Dinçer ve Yıldız ile beraberindekiler, grizuyla birlikte ilk göçüğün oluştuğu yerde durdular. Burada TTK Genel Müdür İnan, faciayla ilgili bilgiler vererek, Şili'deki ocağın yapısıyla aradaki farkı anlattı. Bakan Dinçer'in (eğer bizdeki grizu yerine göçük olsaydı işçilere ne kadar sürede ulaşırdık) sorusuna İnan, bir süre önce meydana gelen göçükte kalan işçinin 27 saatte kurtarıldığını söyledi. Bunun üzerine Bakan Dinçer, ''(Şili'deki göçük bizde olsa) 3 günde çıkarırız derken fazla söylemişim'' dedi. Daha sonra galeride maden şehitleri için dua edildi. -MADENCİLERİN DÜŞTÜĞÜ KUYU- Grizu faciasının ardından cenazelerine ulaşılamayan Dursun Kartal ve Engin Düzcük'ün düştüğü tahmin edilen eksi 540'tan 720 metreye kadar derinliği bulunan kuyunun yer aldığı galeriye ilerleyen bakanlar ve beraberindekiler, burada çalışma yapan Çinliler'den bilgi aldılar. Kuyunun yakınına kadar giden Bakan Dinçer ve Yıldız, incelemelerde bulundu. Bakan Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan tahribatın patlamanın şiddetini anlattığını, cesetlerin ocaktan ancak kurtarma kafesiyle çıkarılabildiğini söyledi. Özellikle o dönemde kurtarma ekiplerinin ortaya koyduğu çabayı, fedakarlığı ve gösterdiği performansın küçümsendiğini anlatan Dinçer, şöyle konuştu: ''Halbuki bizim kurtarma ekiplerimiz, burada çalışan işçilerimiz, büyük bir çabayla insanları 3 gün gibi kısa sürede çıkarmayı başarmışlardı. Şili'deki hadiseyi örnek göstererek, orada büyük başarı olduğunu varsayan kamuoyumuz burada yapılanları maalesef görmemiştir. Ayrıca, burada bizim halen 2 canımız yatıyor. Buradaki yatan insanlarımız için çaba sarf ediyoruz. İçerdeki insanlar aşağıda yattığı sürece bizim içimiz rahat etmeyecek, bunu tüm kamuoyu bilmeli. Buradaki çocuklarımızın aileleri de bunu görmeliler. Aşağı yukarı 200 metre derinlikte içi su dolu ve üzerinde binlerce ton demirin olduğu bir kuyudan bahsediyoruz. İnşallah çok kısa zamanda kamuoyuna buradaki çalışmalar neticelendirerek sonuçlarını bildirecek noktaya geldik. Bu konuların istismar edilmemesi gerekiyor. Sorunun mahiyeti hakkında bilgi sahibi olmadan insanlarımız bir şey söylememeli. Buradaki işçilerimizin başarısını ve gayretlerini görmezden gelirsek haksızlık yapmış oluruz.'' Bir gazetecinin, (suyunun boşaltılması ve cenazelerin çıkarılması için ekipler bir süre verebiliyorlar mı) sorusunu Bakan Dinçer, ''Suların boşalması için süre verebiliyorlar. 8-10 gün içinde suyu boşaltacaklar. Su boşaltma işlemleri başladı. Cenazelerin çıkarılması için ise süre veremiyorlar'' diye yanıtladı. Bakan Dinçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce Zonguldak'a gelme kararı verdiğini, sonra bunu değiştirdiğini öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Üzüldüm biraz. Keşke hep birlikte bu ülkenin bakanları ve anamuhalefet partisi lideri olarak buraya birlikte gelebilseydik. Bunu çok arzu ederdim, sorunu birlikte görme imkanımız olsaydı. Belki o zaman sorunun büyüklüğünü, sorunun çözümüyle ilgili ortaklaşa bir takım çabaları ortaya koyma şansımız olabilirdi ama başka fırsatlarla bunu değerlendirme imkanı olur. Tavsiye ediyorum, lütfen buraya gelip görsünler. Sorunu fark etsinler, belki bunun üzerinden siyaset yapma yerine ortaklaşa çözümler üreteceğimiz bir platform oluşturma şansını yakalarız.'' -BAKAN YILDIZ- Bakan Yıldız, yaşanan olayın üzerinden politika yapılmayacağına işaret ederek, şöyle devam etti: ''Ülke olarak hangi anlayışta olursa olalım, sıkıntıyı çözmeye çalışan tarafta olmamız lazım. Bu bir erdemdir. Biz bizzat, bakanlıklarımızdaki ilgili genel müdürlerle beraber, bu gece burada bulunmayı ve yerinde tespit yapmayı uygun bulduk. En keyifli yemeklerden birisini madencilerle yedik. İnşallah sağlık ve sıhhat içinde çalışabileceğimiz yıl temenni ediyorum. Tabii ki kurumsal yapımızı güçlendireceğiz, tedbirlerimizi alacağız, denetimlerimizi uygulayacağız. Çalışmalarımız devam edecek. Yerin 540 metre kadar altından tüm halkımıza sağlıklı sıhhatli ve güzel bir yıl diliyorum.''