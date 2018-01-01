"Yeni yıl özgürlükler için, adalet için direnişin yılı olsun"

Aydın Engin*

Yeni yıla neşeli girelim. Zor biliyorum. Ama yine de...

Sizi bilmem, ben ilk kez iki gün önce televizyonda seyrettim. AKP Reisi partisinin Sinop il kongresinde konuşurken salonun arkalarında kümelenmiş çığırtkanları aralıksız bağırıyorlardı:

- Dünya seninle gurur duyuyor…

Vay be…

Düne kadar “Türkiye seninle gurur duyuyor”du ile idare ediyorduk. Her duyduğumda “Ben hariç, en azından ben hariç” diye dalga geçiyordum...

Bu yetmemiş, Türkiye dar gelmiş ve “Dünya seninle gurur duyuyor”a terfi edilmiş.

Peki, bu doğru mu?

Evet, doğru. Dünya Türkiye’nin bir kesimi ile Sudan ve Katar’dan ibaretse doğru.

Ancak dünya nasıl 5’ten büyükse, devlet başkanı hakkında soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce verilmiş tutuklama kararı bulunan Sudan, petrol zengini aşiret reislerinin pençesindeki Katar ve birkaç hava cıva ülkeden de büyük…

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6 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebileceği fetvası veren ve ne hikmetse kendilerinden “din âlimi” diye söz edilen sapıkların kol gezdiği; beden eğitimi dersinde eşofman giyen küçücük kız çocuklarını görünce tahrik olan, beyinleri apış aralarına sıkışmış heriflerin felsefe öğretmeni yapıldığı bir ülke yaratanlarla dünya ne kadar gurur duyuyordur değil mi ?

Bütün bir yıl boyunca neredeyse her gün meydanlarda, salonlarda, ekranlarda bağıran çağıran, söven sayan, kükreyen, naralanan bir Reis’le Türkiye değil, tekmil dünya gurur duyuyordur herhalde değil mi?

“Komşularımızla sıfır sorun” diye iktidara gelip, 15 yıl boyunca aramızda sorun olmayan komşu sayısını “sıfıra indiren” bir iktidar ve onun Reis’i ile dünya gurur duymasın da ne yapsın?

Yola birlikte çıktığı arkadaşlarını bile birer birer eleyip, ülkesindeki kadın ve erkeklere, yaşlı ve gençlere “Ya bendensin, ya düşmanımsın” gözüyle bakmayı yaşam ilkesi olarak benimsemiş biriyle Türkiye değil, dünya da gurur duymalı değil mi?

Gözlerimizin içine baka baka Türkiye’nin demokrasinin egemen olduğu bir özgürlük ülkesi ve hukuk devleti olduğunu iddia eden ve ülkede “olağan hal”e dönüşmüş OHAL’i süreğen kılan, devleti yasalarla değil KHK denen ayıplarla yöneten bir “Reis iktidarı” ile dünya gurur duymasın da ne yapsın?

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Boşverin...

Gülün geçin ve...

...ve yeni yıl ne mutlu olsun, ne kutlu.

Yeni yıl özgürlükler için, adalet için direnişin yılı olsun.

*Bu yazı ilk kez Cumhuriyet'te yayımlanmıştır.