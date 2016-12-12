Yeni yıl kutlamaları arifesinde Köln

Alman gazetesi Express'in ulaştığı bir rapora göre Alman polisi, kamusal alanlardaki kutlamalara katılacak ziyaretçi sayısının kısıtlanması, alanda at ve helikopterlerin mevzilenmesi ve bunun yanısıra belli bir sayıda güvenlik görevlisinin yüksek gözlem pozisyonlarında konuşlandırılması kararını aldı.

Rapora göre, başta kadın görevliler olmak üzere cinsel saldırılarla başa çıkmak üzere eğitim almış tüm memurlar, cinsel saldırı mağdurlarına yardımda bulunmak üzere alanda bulunacak ve acil yardıma ihtiyacı olan ziyaretçiler için birincil "güvenlik noktası" işlevi görecekler.

Bu adımların atılmasının sebebi, Köln polisinin geçen yıl Köln şehir merkezinde yaşanan cinsel saldırılara karşılık vermekte çok geç kalmasından ötürü maruz kaldığı ağır eleştiriler olarak görülüyor.

Köln savcılığının yaptığı açıklamaya göre, geçen yılki yılbaşı kutlamalarının ardından 500'ü cinsel saldırı içerikli olmak üzere toplamda 1200 suç duyurusunda bulunuldu. Ne var ki 267 polis soruşturmasının 124’ü, delil eksikliği ya da şüphelilerin bulunamaması gerekçeleriyle askıya alındı.

Savcılık, soruşturmalar sonucunda şu ana kadar 35 kişi hakkında soruşturma açıldığını, bunlardan 24'ününse hüküm giydiğini açıkladı.

DW'ye konuşan Köln Emniyet Teşkilatı sözcüsü Christoph Schulte, "Bu yıl Köln’de gerçekleşecek yeni yıl kutlamalarında 1500'den fazla polis memurunun yanısıra, yalnızca tren istasyonunda 100'den fazla üçer memurdan oluşacak ekipler görevlendireceğiz" dedi. Schulte, "Bu görevliler özel yelekleri sayesinde kolayca tanınabilir olacaklar ve herhangi bir şikayet gelmesi durumunda derhal yanıt verebilecekler" diye de ekledi.

Almanya'nın Federal Emniyet Teşkilatı'na göre, geçen yıl ülke çapında Köln, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt ve Stuttgart’ta toplamda 881 cinsel saldırı gerçekleşti. Bunların 642'si tamamen cinsel içerikli saldırıyken, 239'u ise telefon ya da çanta çalma amaçlı elle taciz gibi başka çeşit saldırılar da içeren cinsel saldırılar idi.

"Cinsel taciz hep vardı"

Köln saldırıları geçen yıl temel olarak şehrin merkezindeki tarihi katedral ve tren istasyonu etrafında gerçekleşmişti.

Köln'de büyüyen ve hala orada yaşayan Eva, "Katedral alanına geçen sene de gitmemiştim, bu sene de gitmeyi düşünmüyorum. Ama ne olursa olsun planlarımı bu doğrultuda değiştirmeyeceğim. Bir kadın olarak deneyimlediğiniz bu tür korkutucu olaylar tabii ki sözkonusu ama bunlar sadece geçen yıl olmadı, bunlar hep vardı ve hala varlar” dedi.

Eva, yeni yıldaki taciz vakalarından yalnızca beş hafta sonra gerçekleşen karnavala gidip gitmeme fikrini bile hiçbir şekilde değiştirmediğini ve tehdit altında hissetmediğini söyledi. "Saldırı vakalarını gazete ve televizyonlardan oldukça geç duydum ve tabii ki iğrenç olaylar olduğunu düşündüm. Ama bunların bendeki tek etkisi zaten gitmediğim yere neden gitmediğimi fark etmem oldu" dedi.

28 yaşında Kölnlü genç bir kadın olan Janna ise gerçekleşen cinsel saldırıların kendisi için hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi. Janna, "O sırada Salzburg'ta yaşıyordum ve yeni yılı zaten katedralin orada kutlamayacaktım. Ne var ki, eğer gitmek isteseydim, bu olaylar beni gitmekten alıkoyamazdı. Eğer böyle düşünmeye başlarsanız hiçbir yere gitmemeniz gerekir. Tehlikeli olduğu için uçağa binmemeye, işin sonunda da evinizden dahi çıkmamaya başlarsınız" dedi.

Güvende olma hissi

Köln'de yaşayan 31 yaşındaki öğretmen Kristina ise DW'ye yaptığı açıklamada "saldırılardan sonra daha dikkatli davranabileceğini" söyledi. Kristina, "Saldırganların kim olduğu ya da nerede ne yaptığı önemli değil. Mesele kişisel güvenlik hissi meselesi ve bu güvende olma hissi benim için taciz vakalarından sonra geri dönülemeyecek biçimde ciddi zarar gördü" dedi. Genç öğretmen, "Şehrimde kendimi güvensiz hissediyor değilim ama böyle bir şey hiç gerçekleşmemiş gibi de yapamam. Bu olaylar oldu, hem de burada oldu. Bu tür olayların kendi başıma gelmesine izin veremem ancak aynı zamanda kuruntuya da kapılmak istemiyorum" diye ekledi.

Yılbaşı gecesi Köln polisi, insanların güvenlik hissini artırmak için, faillerin kimliğini tespit etmelerini kolaylaştıracak nitelikte, daha iyi kameralar kullanmayı planlıyor. Şehir yönetimi, katedralin hemen çevresindeki bölgede müthiş bir multimedya şovu planladıklarını duyurdu.

Yine de pek çok kişi güvende olma "hissinin" yeterli olmadığı ve alanda gerçek bir güvenliğin sağlanması gerektiği görüşünde.

Express cumartesi günkü haberinde, 31 Aralık 2015'te gerçekleşen cinsel saldırıların 10 buçuk gibi erken bir saatte başladığını yazdı. Bu, polisin daha önce iddia ettiği saatten iki saat daha erken. 1200 adet acil çağrıyı analiz eden gazete, polisin çağrılara karşılık vermede ihmalci davrandığını iddia etti. Polis ise eleştirilere karşılık olarak bu yıl sıkı çalışacak gibi duruyor. Polis, kısa süre önce yayınlanan basın bildirisinde, "Alanda ağır iş araçları, video gözetleme sistemleri, polis köpekleri ve başka çeşit kontrol araçları konuşlayacağız" açıklamasında bulundu.

Kristina, sorunun çözümüyle ilgili şüphelerini koruyor. Bu tür önlemlerin "geçen sene de alınmış olması gerektiğini, o yüzden polise körü körüne güvenmek için hiçbir sebep göremediğini" söyleyen Kristina, "Suç mahallinde yeteri kadar polis olmaması bir şekilde düzeltilebilecek bir sorun ama kadınların acil durum numarasını araması ve hiçkimsenin umursamaması? Bunu hiçbir polis köpeği değiştiremez. Yetkili makamlar cinsel saldırıları en az terör tehditlerini aldıkları kadar ciddiye almaya başlamalılar" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

Dana Regev