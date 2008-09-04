Yeni yayın kriterleri

İstanbul’da toplanan yönetim kurulu dört büyüklerin şampiyonluk payını yüzde 14’den yüzde 11’e indirirken, toplam yayın gelirinin yüzde 45’nin ligdeki puan durumu ve performansa göre dağıtılması benimsendi.



223 milyon YTL olması beklenen Süper Lig yayın gelirlerinin yüzde 35’ni 18 kulübe eşit olarak bölünmesini öngören yeni kriterlere göre yüzde 9’luk kalan pay ise sezonu ilk altı sırada bitiren takımlara ödenecek.



17’şer şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk payı olarak 8 milyon 340’ar bin YTL, 10 şampiyonluğu olan Beşiktaş 4 milyon 900 bin YTL, 6 kez ipi göğüsleyen Trabzonspor ise 2 milyon 930 bin YTL para alacaklar.



18 Süper Lig kulübü eşit olarak dağıtılacak yüzde 35’lik dilimden 4 milyon 335’er bin YTL garanti para alacak. Yüzde 45’lik yani 100 bin YTL’lik ana bölüm ise 18 kulübün sezon sonunda topladığı puanların durumuna bakılarak dağıtılacak. Naklen yayın havuzundaki yüzde 9’luk, yani 20.1 milyon YTL’lik kısım sezonu ilk altı sırada bitiren takımlara performanslarına göre verilecek.



Fenerbahçe ve Galatasaray sezona 12 milyon 670’er bin, Beşiktaş 9 milyon 200 bin, Trabzonspor 7 milyon 260 bin YTL garanti para ile başlayacak. 14 kulüp ise 4 milyon 335 bin YTL garanti paranın dışında toplayacakları puanlarla sezon içindeki gelirlerini yükseltme şansı yakalayacak. Sezonu ilk altı sırada tamamlayan bir Anadolu kulübünün ortalama geliri ise 10 milyon YTL’yi aşacak.