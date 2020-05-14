Yeni yayımlanan 'olay raporları' Pentagon'un "UFO görüntülerini" detaylandırdı

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) geçen haftalarda paylaştığı "tanımlamayan hava fenomeni" görüntülerinin ardından olayları detaylandıran bazı raporlar basına verildi

26 Mart 2014'te yaşanan olayla ilgili bir raporda bir Donanma pilotunun, "Tanımlanamayan hava aracı küçükmüş gibi duruyor. Yaklaşık bir bavul boyutunda olabilir. Gümüş renkte" dediği aktartılıyor

CNN US'in gördüğü rapora göre pilot, yakınından geçse de hava aracını tanımlayamadı. Pilot daha sonra tekrar görsel temas kurmaya çalıştığında bunu başaramadı.

2013'ün Kasım ayından bir raporda da, "Pilot çok ufak bir hava aracı gördü. Kanattan kanata boyu yaklaşık 1 metre 52 santimdi. Pilot, nesnenin beyaz olduğunu ve başka ayırt edici özellik görmediğini belirtti" ifadeleri yer aldı.

"Bilgiye Ulaşma Özgürlüğü Yasası" kapsamında basına verilen raporlarda Pentagon yetkilileri geçen haftalarda paylaşılan videolarda görülen hava cihazlarının "İHA'lar" olabileceğini belirtiyor.