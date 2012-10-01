Yeni yasama yılında polise yeni kıyafet

Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk koyan TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e, görevli polisler yeni kıyafetleriyle eşlik etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM'nin 24. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, TBMM Başkanvekilleri Mehmet Sağlam, Güldal Mumcu ile Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli, Ahmet Aydın, Ayşe Nur Bahçekapılı, Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

Törende, Polis Akademisi Bando Takımı, Meclis'te ilk kez görev yaptı. Çiçek, çelengi anıta koyarken, kendisine TBMM'de görevli polisler yeni kıyafetleriyle eşlik etti.

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Meclis polisinin tören kıyafetlerinin değişmesiyle ilgili soruya, ''Güzel olmuş. Motifleri görmedim ama bendeki yansıması, Türk bayrağının renklerinin olması'' dedi.

CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin aynı soruya, ''Güzel olmuş. Meclis'e inşallah güzellikler getirir. İnşallah içerideki çalışmalara da aynı güzellik yansır'' karşılığını verdi.