Yeni Yargıtay Başkanı Ali Alkan: N.Ç tecavüz davasında sorun yasalar

Yeni Yargıtay Başkanı Ali Alkan hâkimlerin yasalardan daha özgürlükçü olduğunu söylerken, N.Ç. kararı için "Sorun yasalar" dedi.

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, yargı bağımsızlığından asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Demokrasilerde bağımsız ve tarafsız yargının önemine dikkat çeken Alkan, siyaset kurumuyla ilişkilerinin nasıl olacağının işaretini verdi. Alkan, “Herkesin yetkisi Anayasa’da belirlenmiş. Yasama, yürütme, yargı erkleri anayasal sınırlar içinde kalırsa sürtüşme yaşanmaz. Biz daima anayasal sınırlar içerisinde kalacağız. Bizim yetki tecavüzü düşüncemiz olamaz. Ancak yargının bağımsızlığı ilkesinden taviz vermeyeceğiz. Bu yönde en ufak bir girişim sezersek ona en şiddetli şekilde karşı koyarız” dedi.

Yaklaşık bir ay önce Yargıtay Başkanı seçilen Ali Alkan, ilk demecini Radikal'den Ömer Şahin'ne verdi. Alkan, Yargıtay olarak günlük siyasi tartışmaların içine girmeyeceklerini, kurumun saygınlığı açısından polemiklerden uzak duracaklarını söyledi. Yargının iş yüküne dikkat çeken, hızlı ve adil yargılamanın önemini hatırlatan Alkan, bu sorunun çözümü için yoğun çalışma yapacaklarını belirtti. Alkan, gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini de açıkladı:

Sivil, özgürlükçü anayasa: Yargıtay Başkanı Ali Alkan, toplumun büyük çoğunluğunun yeni anayasa istediğini hatırlattı. Bu konudaki görüşlerini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını kaydeden Alkan, nasıl bir Anayasa arzuladıklarını şu sözlerle açıkladı: “Anayasanın sivil, özgürlükçü, evrensel normlara uygun olması kaçınılmazdır. Anayasalar madem toplumsal bir sözleşmedir bizim arzumuz tüm toplum kesimlerinin asgari müştereklerde buluşmasıdır. Mümkün olan en geniş uzlaşmanın sağlanabilmesidir.”

Daha az ceza çıkmıştı

Hâkimlerimiz, yasalarımızdan daha özgürlükçü: Yargı, kimi zaman kamu vicdanını yaralayan kararlara imza atıyor. İnsan hakları ve özgürlükleri sınırlayan kararlardan dolayı yargıçlar eleştiriliyor. Yargıtay Başkanı Ali Alkan, hâkimlerin özgürlükleri daraltıcı değil genişletici yorumlaması gerektiğine katılırken sorunların büyük ölçüde yasalardan kaynaklandığı görüşünde. Kamuoyunda büyük tepki çeken ‘N.Ç’ye tecavüz’ davasını örnek gösteren Alkan, “Yargı mensupları yasalara uymak zorunda. Yasalar eli kolu bağlıyor. 14 yaşındaki bir kız çocuğuna (N.Ç) yapılanları normal karşılamak akla, mantığa aykırı. Burada sorun yasalardır. Bizim hâkimlerimizin yasalardan daha özgürlükçü olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 32 sanıklı N.Ç’ye tecavüz davasında, yerel mahkemenin “N.Ç’nin sanıklarla rızasıyla birlikte olduğu” yönündeki kararını onayınca eleştiri almıştı. Mahkeme sanıklara alt sınırdan 5 yıl ceza vermişti. N.Ç’nin rızası olduğu yönündeki karar olmasaydı sanıkların cezaları en az 5 yıl artacaktı.

Yargıtay’da ‘siyaset’ yok: 12 Eylül seçimleri sonrası Yargıtay’da ‘bloklaşma’ yaşandığı, bunun seçime yansıdığı konuşulmuştu. Yargıtay Başkanı Alkan, bu iddialara katılmıyor. Alkan, “Bu arkadaşlarımızın hepsi de seçkin hukukçu. Kim, kime oy verdi bilinmez. Hiçbir arkadaşımızla sorunumuz yok. Seçimde yarıştığımız arkadaşlarımız daireleriyle birlikte tebrike geldi. Yargıtay’da siyaset olmaz” dedi.

Makam aracı, lojman, kredi kartı kullanmıyor

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, oldukça mütevazı yaşamıyla dikkat çekiyor. Tek çocuğu, 3 torunu var. Kızı ve damadı doktor. Lojmanda oturmuyor. Kızılcahamamlı hemşehrilerinin yoğun olduğu Etlik semtindeki apartman dairesinde yaşıyor. 1993 model beyaz bir Broadway otomobili var. Daha önceki otomobili de Murat 124’müş.

Daha önceki görevi olan daire başkanlığında da makam arabası kullanmamış. Kamu malının kullanımında çok titiz. Alkan, “Yargıtay’daki bütün arkadaşlarımız kamu malına karşı hassastır. Makam arabası hakkı olduğu halde çoğu arkadaşımız servis kullanır. Lojmana gelip giderken bir makam arabasını 3-4 kişi birlikte kullanır” diyor. Yargıtay Başkanı, mecbur kalmadıkça kredi kartı da kullanmıyor.

Yargıtay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’le aynı liseden (Ankara Yıldırım Beyazıd Lisesi) mezun. Yaz döneminde babasının Siteler’deki atölyesinde çalışmış. Liseye yakın Altındağ Tiyatrosu’na gidermiş. Ankara Hukuk Fakültesi’nde okurken de adliyeye gidip dava izlermiş. Yargıtay Başkanı yıllar boyunca saat 08.00 gibi işinin başında oluyor. Akşam ise işini eve taşıyor.

Cumartesi günleri de Yargıtay’da çalışmayı sürdürüyor. Geçen yıl retina yırtılmasından dolayı göz ameliyatı olunca yakın çevresi “Biraz dinlen” telkininde bulunmuş. TV’lerdeki belgesel programlarını kaçırmayan Alkan, müzikte ayrım yapmıyor. “Mozart da, Zeki Müren de, Neşet Ertaş da dinlerim” diyor. Yargıtay Başkanı, GS taraftarı.