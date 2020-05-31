Yeni WaPo-ABC anketinin sonuçları açıklandı: ABD Kasım ayında Trump mı diyecek Biden mı?

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Amerika Birleşik Devletleri yeni tip Koronavirüs salgını ve dev protestolarla sallanırken, Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde Demokratların adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski başkan yardımcısı Joe Biden, anketlerde mevcut Başkan Donald Trump'la arasındaki farkı açmaya başladı.

Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde Demokratlar adına Biden'ın, Cumhuriyetçiler adına da Trump'ın pusulada yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Demokrat ön seçimlerinde Biden'ın rakipsiz kalmasının ardından anket şirketleri ve basın kuruluşları halkın nabzını tutmaya başladı.

Washington Post-ABC News ortak anketine göre bugün bir seçim yapılacak olsa, Demokrat Biden yüzde 53 oy alırken, Cumhuriyetçi Trump 43'te kalacaktı.

Biden'ın bu ankette iki ay önceki ankete göre oy oranını ciddi oranda artırırken, Trump'ın kan kaybettiği görüldü. İki ay önce yapılan WP-ABC anketinde Biden yüzde 49, Trump ise yüzde 47 oy alıyordu.